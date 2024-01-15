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В Москве для маломобильных пассажиров метро подготовят 50 собак-поводырей

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В Москве для маломобильных пассажиров метро подготовят 50 собак-поводырей

В Москве в помощь маломобильным пассажирам метро обучат 50 собак-поводырей, сообщает издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на пресс-службу мэра столицы.

В прошлом году аналогичное обучение прошли 60 четвероногих помощников. Всего в метро людям помогают 350 обученных собак, говорится в сообщении.

Хвостатые проводники учатся проходить через турникеты на станциях подземки, спускаться и подниматься по эскалаторам, поднимать и подавать человеку упавшие вещи.

Радио Sputnik также сообщало, что депутаты предложили компенсировать содержание постаревших собак-поводырей.

Взято отсюда.

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