В Москве грузовик с фтороводородной кислотой попал в ДТП

Дорожая обстановка в Москве. Архивное фото

Управление Роспотребнадзора по Москве не выявило загрязнения воздуха после ДТП на севере столицы с грузовиком, который перевозил фтороводородную кислоту, сообщается на сайте ведомства. «”В управление Роспотребнадзора по Москве в 8.00 18 января 2024 года из Главного управления МЧС России по Москве поступила информация о ДТП на Ленинградском шоссе, 25-й километр (в районе строительства развязки), в результате которого произошло повреждение контейнера с фтороводородной кислотой, расположенной на платформе грузового автомобиля марки Volvo”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что специалисты выехали для отбора проб атмосферного воздуха на содержание фтороводородной кислоты около ближайших малоэтажных частных домов на расстоянии 50 метров от аварии.

“По результатам проведенных исследований превышений гигиенических нормативов не зафиксировано. Ситуация с загрязнением атмосферного воздуха в Москве находится на постоянном контроле управления Роспотребнадзора по Москве”, – отмечается в сообщении.

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