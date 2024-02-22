В Москве и Подмосковье на выплату больничных потрачено 94 млрд рублей

В Москве и Подмосковье в 2023 году Социальный фонд России (СФР) оплатил около восьми миллионов электронных листков нетрудоспособности, пишет издание “Вести Подмосковья”.

На эти цели было направлено свыше 94 миллиардов рублей, сообщили изданию в Фонде.

Там напомнили, что “за первые три дня болезни работодатель самостоятельно рассчитывает и выплачивает пособие из собственных средств, а с четвертого дня это делает Социальный фонд России”.

Радио Sputnik также сообщило, сколько тысяч жителей Подмосковья получают жилищную субсидию.

Взято отсюда.