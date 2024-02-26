реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Ведущая праздников в Горняке

В Москве и Подмосковье такси на выделенной полосе могут штрафовать

Станьте ближе! Мы в WHATSAPP и в ТЕЛЕГРАМ

В Москве и Подмосковье такси на выделенной полосе могут штрафовать

В Москве и Подмосковье такси на выделенной полосе могут штрафовать, если данные о машине отсутствуют в региональном реестре перевозчиков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для регистрации такси следует подать заявление на сайте госуслуг, говорится в сообщении.«

"Для подачи заявления нужно выбрать "Цель обращения" – "Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси". Важно, что перед выходом на линию необходимо проверить наличие внесения транспортного средства в разрешение перевозчика, размещенном на сайте Минтранса Подмосковья", – говорится на сайте ведомства.

Между Москвой и областью действует соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik сообщало, что мигранты в РФ будут уведомлять МВД о трудоустройстве, используя новую форму.Лосева. Все будет ruБеспилотные такси и суда: какие возможны риски?24 января, 14:33

Взято отсюда.

горняк22 телеграм
Каток, каша и пыль. Почему пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать

Каток, каша и пыль. Почему пескосоль — не самое эффективное средство против гололеда, но его продолжают использовать

Десятки раз за зиму в мэрии Барнаула отчитывались, как посыпали…

Узнать больше
Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

Депутаты проводят встречи с активными жителями Барнаула

Председатель комитета по городскому хозяйству, градостроительству и землепользованию Сергей Струченко…

Узнать больше
Галина Буевич приняла участие в оперативном совещании

Галина Буевич приняла участие в оперативном совещании

Оперативное совещание провел глава города Вячеслав Франк . В совещании…

Узнать больше
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp