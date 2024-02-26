В Москве и Подмосковье такси на выделенной полосе могут штрафовать, если данные о машине отсутствуют в региональном реестре перевозчиков, сообщает Министерство транспорта и дорожной инфраструктуры Московской области.

Для регистрации такси следует подать заявление на сайте госуслуг, говорится в сообщении.«

"Для подачи заявления нужно выбрать "Цель обращения" – "Внесение изменений в региональный реестр перевозчиков легковым такси". Важно, что перед выходом на линию необходимо проверить наличие внесения транспортного средства в разрешение перевозчика, размещенном на сайте Минтранса Подмосковья", – говорится на сайте ведомства.

Между Москвой и областью действует соглашение о взаимодействии в сфере организации перевозок пассажиров и багажа легковым такси, добавляет интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

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