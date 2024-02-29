В Москве мужчина открыл огонь в машине скорой помощи

Автомобиль Следственного комитета РФ. Архивное фото

Мужчина, находившийся в машине скорой помощи, выстрелил из травматического пистолета в фельдшера в Москве, возбуждено уголовное дело, сообщается в Telegram-канале столичного СК.

“Преображенским межрайонным следственным отделом следственного управления по Восточному административному округу Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 30 части 1 статьи 105 УК РФ (покушение на убийство)”, – говорится в сообщении. 16 октября 2023, 08:00

Уточняется, что мужчина сделал это из-за личной неприязни. Здоровью потерпевшего ничего не угрожает.

Отмечается, что в ближайшее время подозреваемого доставят в подразделение столичного СК России, где следователи приступят к его допросу.

Кроме того, в настоящий момент проводится проверка, направленная на установление полной картины произошедшего.

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