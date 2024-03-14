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В Москве мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в метро

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В Москве мужчина столкнул бывшую возлюбленную под поезд в метро

В Москве на станции метро “Войковская” 39-летний мужчина столкнул с платформы бывшую возлюбленную, сообщила официальный представитель МВД РФ Ирина Волк.«

"Вчера вечером на станции метро "Войковская" Замоскворецкой линии мужчина в ходе конфликта со своей знакомой столкнул ее с платформы под приближающийся электропоезд.", – говорится в сообщении в Telegram-канале.

Уточняется, что девушка не получила телесных повреждений, поскольку успела сгруппироваться, а машинист – экстренно затормозить.

На кадрах с камер на станции видно, как бывший возлюбленный пытался убежать с места преступления, но его догнал один из очевидцев.

Как сообщает телеканал “Москва 24”, злоумышленник рассказал следователям, что толкнул женщину из-за ее решения прекратить с ним романтические отношения.

Открыто уголовное дело по статье о покушении на убийство. Мужчину ждет психолого-психиатрическая экспертиза.

Радио Sputnik также сообщало, что девушку в Краснодарском крае облили кислотой из-за ревности.

Взято отсюда.

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