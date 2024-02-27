В Москве на мосту Лужники загорелся автомобиль

В Москве загоревшийся автомобиль заблокировал движение на мосту Лужники, пишет издание “Вести Подмосковья” со ссылкой на столичный Дептранс.«

"Из-за возгорания автомобиля перекрыто движение по мосту Лужники в сторону центра. На месте работают оперативные службы города", – говорится в сообщении издания.

Водителям рекомендовали искать пути для объезда. О пострадавших и причинах инцидента не сообщается.

Радио Sputnik также сообщало, что в Новороссийске иномарка сгорела “по техническим причинам”.

Взято отсюда.