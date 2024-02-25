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В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска

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В Москве на пожилую женщину упала информационная вывеска

Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото

Информационная вывеска упала на пожилую женщину в Москве, пострадавшая госпитализирована, сообщает столичная прокуратура. «”На Свободном проспекте на 75-летнюю женщину упала информационная вывеска. Пострадавшая госпитализирована”, – говорится в сообщении в Telegram-канале прокуратуры.

Уточняется, что прокуратура контролирует установление обстоятельств произошедшего, а также ход и результаты процессуальной проверки.

Согласно фотографиям, которые опубликовала прокуратура, обрушилась вывеска отделения банка, которая была закреплена над окнами первого этажа.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

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