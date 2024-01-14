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В Москве на станции “Дегунино” электричка насмерть сбила двух мужчин

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В Москве на станции "Дегунино" электричка насмерть сбила двух мужчин

Двух мужчин насмерть сбила электричка на станции “Дегунино” на севере Москвы, сообщило Западное МСУТ на транспорте СК России.«

"Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением "Можайск-Дмитров" на девятом километре платформы "Дегунино" по второму главному пути перегона "Бескудниково-Москва-Савеловская" смертельно травмированы двое мужчин", – говорится в сообщении на сайте ведомства.

По предварительным данным, мужчины пересекали железнодорожные пути вне зоне пешеходного перехода. Следователи осматривают место происшествия для установления обстоятельств произошедшего и личностей погибших, отмечает интернет-издание “Подмосковье сегодня”.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Москве у станции “Рижская” поезд насмерть сбил трех человек.

Взято отсюда.

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