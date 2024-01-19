В Москве начали фиксировать нарушение правил проезда у трамвайных остановок

Нарушение правил проезда около трамвайных остановок в Москве начали фиксировать камеры Центра организации дорожного движения (ЦОДД), сообщает столичный Дептранс.«”С 1 марта 2023 года в ПДД внесли изменения, которые ужесточили требования к водителям при проезде трамвайных остановок. В столице заработал первый комплекс фотовидеофиксации на улице Свободы, где случались ДТП с пострадавшими пассажирами трамвая. Со временем камеры появятся и в других аварийных местах”, – приводит Telegram-канал ведомства слова заммэра Москвы по вопросам транспорта Максима Ликсутова.

Камера фиксирует траекторию и скорость движения автомобиля и делает несколько снимков. Штраф за нарушение – 1 500 рублей. А еще для безопасности пассажиров на столичных трамвайных остановках постепенно обустраивают приподнятые платформы с “островками безопасности” и платформы венского типа, добавляет телеканал “Москва 24”.

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Взято отсюда.