В Москве “новогодний” транспорт будет курсировать до весны

Украшенный к Новому году городской транспорт будет курсировать по Москве до конца зимы, сообщила пресс-служба столичного Дептранса.«”Украшенный транспорт будет радовать вас до 1 марта! Успейте прокатиться на “вязаном” транспорте. Праздничный поезд курсирует по Кольцевой линии, трамвай – по маршруту “А”, электробус – в центре города. Продолжают работать 30 трамваев и 50 электробусов со светящимися гирляндами, а также трамвай с хвойными ветвями в салоне. В метро следуют 11 нарядных поездов. На маршрут “А” выходит трамвай “Татра” со световой инсталляцией”, – говорится в Telegram-канале департамента.

Новогодними гирляндами также украшены салоны четырех электросудов, отмечает телеканал “Москва 24”.

“По поручению Мэра Москвы Сергея Собянина мы продлеваем работу новогоднего транспорта до 1 марта. В городе курсируют украшенные поезда метро, трамваи, электробусы, а также электросуда, чтобы сохранить пассажирам праздничное настроение как можно дольше”, – сказал заместитель градоначальника Максим Ликсутов.

Ранее радио Sputnik рассказало, как обновляется инфраструктура метро Москвы.

Взято отсюда.