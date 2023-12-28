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В Москве организуют дискотеки на льду

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В Москве организуют дискотеки на льду

В Москве 30 декабря и 7 января на десяти бесплатных катках проведут дискотеки, сообщает пресс-служба мэрии.«

"Участников ждут диджей-сеты под открытым небом, которые будут сопровождаться подсветкой, меняющейся в такт музыке", – говорится в сообщении.

Катки расположены на площадках фестиваля “Путешествие в Рождество”.

Желающим потанцевать на льду нужно заранее зарегистрироваться на сайте проекта. Там же можно ознакомиться с расписанием.

Фестиваль “Путешествие в Рождество” проходит в Москве ежегодно, говорится в материале телеканал “360”. В этот раз для него открыты 36 площадок в разных районах столицы.

Радио Sputnik также сообщало, что для гостей “Путешествия в Рождество” подготовили более 120 ледовых шоу.

Взято отсюда.

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