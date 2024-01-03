В Москве отремонтировали более 120 домов, где жили выдающиеся военные

По программе капитального ремонта жилого фонда в столице отремонтировали свыше 120 домов, в которых жили выдающиеся военные деятели, сообщается на официальном сайте мэра и правительства Москвы.«”Обновили здания, в которых проживали маршал Советского Союза Борис Шапошников, советский разведчик Ян Черняк и народный артист СССР Евгений Весник, воевавший на фронтах Великой Отечественной войны”, – говорится в публикации.

По программе капремонта был приведен в надлежащий вид жилой дом 29/16 в переулке Сивцев Вражек, принадлежавший маршалу Советского Союза Борису Шапошникову, а также восстановлено здание на Русаковской улице, где жил известный советский разведчик Ян Черняк, ставший прототипом образа Штирлица.

Кроме того был отремонтирован дом 3 в Орлово-Давыдовском переулке, где до 1990 года жил герой войны и народный артист СССР Евгений Весник, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik сообщало, что в Подмосковье благоустроят Сквер защитников Москвы.

Взято отсюда.