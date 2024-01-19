В Москве отреставрируют Алексеевский женский монастырь

Мэр Москвы Сергей Собянин рассказал о разработке проекта реставрации Церкви Всех Святых, богадельни (училища) и кельи в Алексеевском женском монастыре. «”Специалисты провели научно-исследовательские работы и в прошлом году уже приступили к первому этапу подготовки проектной документации”, – написал мэр в Telegram-канале.

Обитель в Красном Селе в честь святого Алексия, человека Божия была возрождена решением Синода РПЦ в 2013 году.

Собянин также сообщил, что в наступившем году продолжится реставрация Донского монастыря.«”В прошлом году закончена реставрация 5 из 12 исторических башен, всего готовы 9. Привели в порядок Дом настоятеля, а также фасады и купола “Нового” собора. В этом начнем комплексную реставрацию прясел Восточной и Южной стен, в том числе оставшихся 3 башен, продолжим восстановление храма св. Иоанна Златоуста”, – рассказал градоначальник.

Как отметил мэр столицы, с 2011 года в Москве отреставрировали 2 190 объектов культурного наследия, добавляет РИАМО.

Радио Sputnik также сообщало, что за год в Москве отреставрировали 220 памятников архитектуры.

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