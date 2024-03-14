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В Москве пассажиры смогут оценить работу водителей с помощью смартфона

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В Москве пассажиры смогут оценить работу водителей с помощью смартфона

В общественном транспорте Москвы стали появляться QR-коды, с помощью которых пассажиры могут оценить работу водителей, сообщил заммэра столицы Максим Ликсутов.

“До конца весны в 6,6 тысячи автобусах и электробусах Мосгортранса появятся плакаты с QR-кодами, с помощью которых можно оценить работу водителей на маршрутах”, – заявил заммэра.

Отсканировав QR-код камерой на смартфоне, в появившейся анкете необходимо выбрать маршрут и поставить оценку от 1 до 5. У пассажира также есть возможность оставить комментарий, добавляет телеканал “Москва 24”.

Отзывы пассажиров позволят сделать работу общественного городского транспорта еще лучше, отметили в столичном Дептрансе.

Радио Sputnik также рассказало о наиболее популярных маршрутах общественного транспорта Москвы.

Взято отсюда.

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