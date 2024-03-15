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В Москве пенсионерка подожгла кабинку для голосования

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В Москве пенсионерка подожгла кабинку для голосования

Пенсионерка подожгла кабинку для голосования на одном из избирательных участков на юго-востоке Москвы, открыто уголовное дело, сообщила пресс-служба столичного главка СК России.«

"Следственными органами Главного следственного управления СК России по городу Москве возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ст. 141 УК РФ (воспрепятствование осуществлению избирательных прав или работе избирательных комиссий)", – говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.

Инцидент произошел на одном из избирательных участков в районе Марьино на улице Верхние Поля. Как уточнили в МВД, 70-летняя жительница Москвы облила кабинку для голосования легковоспламеняющейся жидкостью и подожгла. В результате инцидента никто не пострадал.

Подозреваемую задержали и доставили в территориальный отдел полиции для разбирательства. Женщине грозит до пяти лет лишения свободы.

Радио Sputnik ранее сообщало, что в Москве неизвестная испортила краской урну с бюллетенями.

Взято отсюда.

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