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В Москве планируют разместить вендинговые автоматы с молочной продукцией

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В Москве планируют разместить вендинговые автоматы с молочной продукцией

В Москве выставили на торги право разместить семь вендинговых автоматов для молочной продукцией, сообщил руководитель столичного департамента по конкурентной политике Кирилл Пуртов.

По его словам, аппараты установят в Бутырском и Головинском районах, а также в Строгино и Южном Медведково. Три автомата поставят в районе Отрадного. Точки продаж будут находиться рядом с жилыми домами и остановками общественного транспорта, отметил Пуртов.

С победителями заключат договор на пять лет, добавил руководитель департамента.

Помимо молочной продукции в аппаратах допустимо разместить соки, безалкогольные напитки и другие продукты, пишет телеканал “360”.

Заявки будут приниматься до второго февраля, аукционы пройдут седьмого февраля в онлайн-режиме.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве запустили серийное производство отечественных банкоматов.

Взято отсюда.

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