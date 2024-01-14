В Москве поезд насмерть сбил двух человек

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото

Двое мужчин попали под поезд на станции “Дегунино” в Москве, они погибли, по данному случаю проводится проверка, сообщается в Telegram-канале Западного МСУТ СК России.

В публикации указано, что Северным следственным отделом на транспорте Западного межрегионального следственного управления на транспорте Следственного комитета РФ проводится доследственная проверка по факту гибели двух мужчин на железнодорожных путях.

“Вечером 13.01.2024 поступило сообщение о том, что электропоездом сообщением “Можайск-Дмитров” на девятом километре платформы “Дегунино” по второму главному пути перегона “Бескудниково-Москва-Савеловская” смертельно травмированы двое мужчин”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что личности погибших устанавливаются. Предварительно, несчастный случай произошел вне зоны пешеходного перехода.

Уточняется, что следователи в настоящее время осматривают места происшествия. Кроме того, организована проверка, направленная на установление всех обстоятельств произошедшего.

новости Локтевский

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