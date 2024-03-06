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В Москве поздравили восьмимиллионного посетителя выставки “Россия”

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В Москве поздравили восьмимиллионного посетителя выставки "Россия"

Международная выставка-форум “Россия” на ВДНХ приняла восьмимиллионного посетителя, сообщили организаторы на официальном сайте.«”Выставка “Россия” приняла восьмимиллионного посетителя: им стал четырнадцатилетний Вадим Лейзер из Тюмени. Он приехал вместе с родителями, Павлом и Анастасией, и младшим братом Романом. Победителю вручили сертификат на посещение товарищеского футбольного матча сборных России и Сербии, который пройдет в Москве 21 марта”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что восьмимиллионный посетитель играет в футбол с четырех лет, поэтому подарок оказался “как нельзя кстати”. Билеты на матч подростку вручили легенды российского футбола – Алексей Смертин и Павел Погребняк.«”У нас сегодня весеннее чудо: Вадим из Тюмени стал восьмимиллионным посетителем. А выставка отмечает свой первый весенний миллион – и приз у нас тоже особенный, весенний. <…> Мы очень благодарны нашим футбольным легендам Алексею Смертину и Павлу Погребняку и, конечно же, Российскому футбольному союзу, которые дарят билеты на уникальный и долгожданный матч”, – отметила генеральный директор выставки Наталья Виртуозова.

Сертификат рассчитан на четырех человек и дает возможность посмотреть матч из VIP-ложи. Также семье юного футболиста организуют проезд до Москвы и трехдневное проживание в столице, добавили организаторы.

Радио Sputnik сообщало, что на выставке “Россия” показали послание президента РФ Владимира Путина Федеральному собранию.

Взято отсюда.

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