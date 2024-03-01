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В Москве простились с экс-главой правительства СССР Николаем Рыжковым

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В Москве простились с экс-главой правительства СССР Николаем Рыжковым

Отпевание бывшего председателя Совета министров СССР Николая Рыжкова в кафедральном соборном храме Христа Спасителя в Москве

Бывший председатель Совета министров СССР Николай Рыжков похоронен на Троекуровском кладбище в Москве, отпевание политика прошло в храме Христа Спасителя.

Проститься с Рыжковым пришли председатель Совфеда Валентина Матвиенко, первый вице-премьер Андрей Белоусов, первый вице-спикер Госдумы Александр Жуков, руководитель парламентской фракции “Единой России” Владимир Васильев, основатель “Яблока” Григорий Явлинский, председатель КПРФ Геннадий Зюганов и другие, сообщает “Коммерсантъ”.

Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков ранее заявил, что президент РФ Владимир Путин относился к Рыжкову с уважением и “всегда отдавал должное той большой роли, которую этот государственный деятель сыграл в новейшей истории нашего государства”.

Николай Рыжков скончался 28 февраля в возрасте 94 лет. В 1985–1991 годах он занимал должность председателя Совета министров СССР, входил в Политбюро ЦК КПСС.

За время государственной службы Рыжков был награжден двумя орденами Ленина, двумя орденами Трудового Красного Знамени, получил звание Героя труда России и удостоился еще нескольких наград.

В середине февраля радио Sputnik сообщило о смерти председателя Верховного суда России Вячеслава Лебедева.

Взято отсюда.

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