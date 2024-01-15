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В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

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В Москве простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным

В столице в здании Малого театра простились с Народным артистом СССР Юрием Соломиным, сообщает телеканал “Москва 24”.

Проститься с худруком Малого театра, в частности, пришли глава Минкульта РФ Ольга Любимова, помощник главы государства Владимир Мединский, председатель СК РФ Александр Бастрыкин, народный артист РСФСР Станислав Любшин и другие, говорится в сообщении.

Корреспондент РИА Новости позднее сообщил, что отпевание Соломина проходит в храме Христа Спасителя в Москве.

Артиста похоронят на Троекуровском кладбище рядом с супругой.

Юрий Соломин скончался 11 января в возрасте 88 лет. По словам его внучки, актер ушел из жизни “тихо во сне”.

Радио Sputnik также сообщало, что президент РФ Владимир Путин назвал кончину Юрия Соломина невосполнимой утратой для России.

Взято отсюда.

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