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В Москве проведут тестовое голосование перед выборами президента РФ

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В Москве проведут тестовое голосование перед выборами президента РФ

В Москве 2 марта проведут тестовое голосование в преддверии выборов президента РФ, сообщает мэрия столицы.

В ходе пробного электронного голосования москвичам предлагается ответить на вопрос “Нужно ли в Москве вырубать тополя, чтобы избавиться от тополиного пуха?”, говорится в сообщении.

Тестирование пройдет с 10:00 до 14:00 на участках и онлайн на странице elec.mos.ru. Предварительная регистрация не требуется.

Во время тестового голосования проверят не только корректность работы всех компонентов системы. На некоторых участках проведут стресс-тесты, чтобы удостовериться в готовности сотрудников и оборудования к экстренным ситуациям, пишет телеканал “Москва 24”.

В Москве на выборах президента избирательные участки будут открыты 15, 16 и 17 марта с 08:00 до 20:00, здесь также можно отдать свой голос за того или иного кандидата с помощью терминала электронного голосования. На mos.ru голосование будет идти круглосуточно с 08:00 15 марта до 20:00 17 марта.

Радио Sputnik сообщало, сколько избирательных участков откроются за рубежом.

Взято отсюда.

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