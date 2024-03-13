В Москве рассказали об обновлении парка электробусов

В Москву в текущем году будут поставлены электробусы “КамАЗ” в новом дизайне, сообщил столичный Дептранс.

Новые электробусы оснастят более современной формой бампера, капота, габаритных и противотуманных фар, говорится в комментарии.«”В 2024 году в столицу придет более 800 единиц инновационной техники. Планируем, что к 2030 году число электробусов достигнет 5,3 тысячи”, – заявил заммэра Максим Ликсутов.

Как отмечает телеканал “Москва 24”, в начале марта на маршрут на северо-востоке города вышел первый электробус ЛиАЗ.

Радио Sputnik также сообщало, что “Мосгортранс” назвал самые популярные маршруты.

Взято отсюда.