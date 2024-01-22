реклама горняк22 22регион
22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

Детская городская клиническая больница. Архивное фото

Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши, когда папа нес ребенка в переноске. По данным Telegram-канала, управляющая компания винит во всем владельцев квартиры на восьмом этаже – они якобы нелегально построили балкон прямо над входом в подъезд. «”Это семья москвичей, сейчас следственные органы ведут проверку. Девочке проведена операция, прогнозы хорошие по ее выздоровлению. На сегодняшний день малышка находится в реанимации”, – рассказала Ярославская.

Она выразила уверенность, что судебные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех – и соседей, и управляющей компании. «”Просто безобразие, что управляющая компания так халатно относится к своей работе. Если, по их мнению, возведены конструкции, противоречащие правилам общежития и нарушающие нормы безопасности, значит, управляющая компания должна была подать в суд и в судебном порядке разрушить эти конструкции”, – добавила омбудсмен.

новости Алтайский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

На Алтае прошли обыски у адептов запрещенной оккультной секты

23.01.2024

Thumbnail
Интересное

Блогера Елену Блиновскую отправили в СИЗО до 26 апреля

23.01.2024

 Интересное

Суд взыскал с Киркорова около 8 млн рублей налогового долга

23.01.2024

 Интересное

Удар по дорогам, сосудам и трубам. На что влияют скачки температуры на Алтае

23.01.2024

 Интересное

Смог, туман и небольшой мороз: какая погода будет в Алтайском крае 23 января

23.01.2024

 Интересное

Что съесть на счастье на Григория Летоуказателя. Народные приметы 23 января

23.01.2024

 Интересное

Барнаульский ТРЦ меняет магазины одежды на рестораны и кафе

23.01.2024

 Новости

УНН: в Киеве арестован Роман Гринкевич по делу о закупке одежды для ВСУ

23.01.2024

 Новости

Лавров и глава МИД Ирана Абдоллахиан проводят переговоры в штаб-квартире ООН

23.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
толк
Алтапресс

РЕКЛАМА

22бот
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
реклама горняк22 22регион
22бот
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
22бот
реклама горняк22 22регион
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске