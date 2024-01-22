В Москве ребенок попал в реанимацию после падения на него наледи с крыши

Детская городская клиническая больница. Архивное фото

Ребенок, на которого упала наледь с крыши в Москве, находится в реанимации, девочке проведена операция, прогнозы по выздоровлению хорошие, сообщила РИА Новости уполномоченный по правам ребенка в столице Ольга Ярославская.

Ранее в Telegram-канале Baza появилась информация, что в Москве на полуторагодовалую девочку упала наледь с крыши, когда папа нес ребенка в переноске. По данным Telegram-канала, управляющая компания винит во всем владельцев квартиры на восьмом этаже – они якобы нелегально построили балкон прямо над входом в подъезд. «”Это семья москвичей, сейчас следственные органы ведут проверку. Девочке проведена операция, прогнозы хорошие по ее выздоровлению. На сегодняшний день малышка находится в реанимации”, – рассказала Ярославская.

Она выразила уверенность, что судебные органы разберутся и дадут правовую оценку действиям всех – и соседей, и управляющей компании. «”Просто безобразие, что управляющая компания так халатно относится к своей работе. Если, по их мнению, возведены конструкции, противоречащие правилам общежития и нарушающие нормы безопасности, значит, управляющая компания должна была подать в суд и в судебном порядке разрушить эти конструкции”, – добавила омбудсмен.

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