В Москве скончался внук Хрущева

Внук первого секретаря ЦК КПСС Никиты Хрущева Алексей Аджубей умер на 70-м году жизни в Москве, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По словам собеседника, друг мужчины обратился в правоохранительные органы и скорую помощь, поскольку Аджубей не выходил на связь долгое время. Дверь в квартиру он также не открывал, ее пришлось вскрывать.«

"В квартире было обнаружено тело 69-летнего Алексея Аджубея", – цитирует телеканал слова собеседника.

Причина смерти Аджубея неизвестна. На месте происшествия работают сотрудники полиции и медики.

Радио Sputnik сообщало о смерти одного из старейших актеров России Константина Желдина.

Взято отсюда.