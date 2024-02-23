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В Москве служебная машина попала в ДТП

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В Москве служебная машина попала в ДТП

Автомобиль скорой медицинской помощи . Архивное фото

ДТП с участием служебной машины произошло в Москве, четыре человека пострадали, сообщили РИА Новости в пресс-службе столичного главка МВД РФ.

По данным ведомства, в 20.06 на пересечении Алтуфьевского шоссе и улицы Хачатуряна произошло ДТП с участием двух транспортных средств, “одно из которых является служебным автомобилем”. «”В результате аварии пострадали четыре человека, которым понадобилась медицинская помощь”, – рассказали в ГУМВД.

Полицейские устанавливают обстоятельства произошедшего.

новости Алтайский
Взято отсюда
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