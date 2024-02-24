В Москве спасли девушку с невыносимой болью при прикосновениях

В московской ИКБ №2 спасли девушку с сильными болями из-за парвовируса

Невыносимая боль при любом прикосновении и движении у москвички была вызвана парвовирусом. Об этом сообщается в группе «Вконтакте» 2-й инфекционной больницы.

В ИКБ №2 26-летняя Юлия поступила в тяжелом состоянии: с высокой температурой, головной болью, болями в животе, рвотой и жидким стулом. Тяжелая интоксикация привела к невыносимой боли при любом прикосновении и движении.



Врачи исключили менингит (воспаление оболочки мозга), для которого характерны симптомы пациентки. Анализ крови показал, что у женщины было вирусное заболевание. Как выяснили врачи, симптомы были вызваны парвовирусом.



«Коварство парвовирусной инфекции заключается в том, что клинически заподозрить ее очень сложно. У нее нет характерных симптомов, поэтому она может протекать под маской любой другой вирусной инфекции. При несвоевременно начатом лечении существует риск развития бактериальных осложнений со стороны легких, лор-органов, которые, в свою очередь, могут привести к сепсису», — рассказала инфекционист 4-го отделения Светлана Дуганова



Благодаря лечению пациентке удалось избежать угрожающих жизни осложнений, и она была выписана домой в удовлетворительном состоянии.

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