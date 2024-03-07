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В Москве спасли котенка, попавшего в кузов мусоровоза

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В Москве спасли котенка, попавшего в кузов мусоровоза

В Москве спасли котенка, попавшего из контейнера в мусоровоз, сообщает пресс-служба комплекса городского хозяйства.«”Вместе с содержимым контейнера котенок оказался в кузове мусоровоза и находился там, пока мусоровоз ездил по дворам и забирал отходы с других площадок”, – говорится в сообщении.

После прибытия на комплекс котенку пришлось пройти через разрыватель пакетов – это специальный вращающийся барабан, который разрывает мусорные пакеты и облегчает дальнейшую сортировку отходов.

Увидели животное, только когда оно попало на конвейерную ленту.

Котенок оказался девочкой с примесью породы мейн-кун. Ее назвали Плюшкой. Одна из сотрудниц намерена забрать Плюшку к себе, добавляет издание “Вести Подмосковья”.

Радио Sputnik также рассказало, как “Аэрофлот” регулярным рейсом доставил раненого тигра из Приморья в Москву.

Взято отсюда.

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