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В Москве стартовал фестиваль “Московская Масленица”

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В Москве стартовал фестиваль "Московская Масленица"

В Москве стартовал традиционный фестиваль “Московская Масленица”, сообщил мэр города Сергей Собянин.

С 11 по 17 марта фестивальная программа развернется на 29 площадках “Московских сезонов”, которые будут открыты в центре с 11:00 до 21:00, а в остальных округах – по будням с 11:00 до 20:00 и до 21:00 в выходные.«

"Все желающие смогут принять участие в ярком гастрономическом празднике проводов зимы. Фестивальные площадки предлагают огромный выбор традиционных масленичных угощений – 50 видов блинов, 200 начинок и соусов. На фестивальной площадке рядом с ЦУМом блинная будет работать круглосуточно", – отметил мэр в своем блоге.

В культурной программе фестиваля запланированы выступления столичных фолк-коллективов, мастер-классы по гончарному делу и основам художественной росписи, экскурсии, многочисленные мероприятия пройдут в парках и музеях-заповедниках.

В Прощеное воскресенье на ВДНХ ожидаются масштабные гуляния с мультимедийным шоу, созданным нейросетью на основе полотен известных русских художников, а также иммерсивный спектакль и приготовление самого большого блина в России, добавляет телеканал “Москва 24”.

В эфире радио Sputnik диетолог Ирина Бережная рассказала, сколько блинов можно съесть на Масленицу без вреда для здоровья.

Взято отсюда.

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