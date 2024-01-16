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В Москве таксист напал на машину с инвалидом

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В Москве таксист напал на машину с инвалидом

Следственный комитет России возбудил уголовное дело в связи с агрессивным поведением таксиста в столице, сообщает ГСУ СК России по Москве.

Глава СК Александр Бастрыкин поручил доложить о ходе расследования этого уголовного дела.

Как рассказала пострадавшая телеканалу “360”, таксист ехал на большой скорости по второстепенной дороге, не собираясь уступать машинам, двигающимся по главной дороге. Женщина несколько раз посигналила таксисту, но все же была вынуждена его пропустить. В ответ таксист заблокировал движение.«”Стал бросаться просто как зверь на лобовое стекло водителя. Угрожал. Что-то кричал на своем языке. Показывал средний палец. Потом вернулся в свою машину, достал бутылку с какой-то жидкостью и бросил мне в лобовое стекло”, – рассказала собеседница телеканала.

При этом она добавила, что хулигана даже не смутило наличие на машине инвалидного знака.

По ее словам, правоохранители вскоре задержали буйного водителя, а в такси сказали, что задержанный у них не работает.

Радио Sputnik также сообщало, что пассажир сбежал, не заплатив за поездку в такси из Уфы в Чебаркуль.

Взято отсюда.

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