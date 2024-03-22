В Москве в ДТП погибли два человека

Автомобиль скорой медицинской помощи. Архивное фото

Водитель иномарки, не справившись с управлением, врезался в мачту городского освещения на северо-востоке Москвы, в результате два пассажира погибли, а водителя госпитализировали, сообщается в Telegram-канале столичной ГИБДД.

“На Стартовой улице, в районе дома 33, водитель, управляя автомобилем Volkswagen, не справился с управлением и совершил наезд на мачту городского освещения. В результате дорожной аварии погибли два пассажира иномарки, водитель госпитализирован в тяжелом состоянии”, – говорится в сообщении.

новости Локтевский

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