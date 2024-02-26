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В Москве водитель такси сбил людей

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В Москве водитель такси сбил людей

Автомобиль скорой помощи в Москве. Архивное фото

Такси в Москве влетело в огороженный для ремонта дороги участок, сбив несколько человек, следует из видео, опубликованного в Telegram-канале столичного департамента транспорта.

На опубликованном видео видно, как водитель авто выезжает из ряда на встречную полосу, задевает едущее ему на встречу авто, затем цепляет боком еще одно авто. После чего врезается в ограждение, за которыми проводятся дорожные работы, сбивая нескольких человек. «

"На Азовской улице (в районе дома 18) произошло ДТП с участием нескольких автомобилей. На месте работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются. Движение в районе происшествия осуществляется по встречной полосе. Просим выбирать пути объезда", – говорится в сообщении.

По данным московского главка МВД России, в аварию попали четыре автомобиля, в том числе такси. Пострадавших в ДТП нет.

“Водителю такси стало плохо”, – пояснил источник РИА Новости в правоохранительных органах.

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Взято отсюда
Источник

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