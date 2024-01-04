В северо-восточном административном округе (СВАО) восстановили теплоснабжение домов, нарушенное из-за возгорания на подстанции. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на оперштаб, созданный для решения сложившейся ситуации.

«Решена одна из первостепенных задач – по энергоснабжению отключенных в результате возгорания на подстанции тепловых пунктов. Для повышения надежности теплоснабжения на тепловые пункты были направлены генераторы», — рассказали в оперштабе.

Там пояснили, что специалисты собрали рабочую схему, позволяющую поддерживать тепло- и электроснабжение районов, в которых они были нарушены, за счет аварийных источников электроснабжения (дизель-генераторных установок. В настоящее время идут наладка и регулировка систем, проводятся поквартирные обходы.

До этого энергетики восстановили энергоснабжение в ряде кварталов на северо-востоке Москвы, нарушенного из-за технологического инцидента на подстанции. Отмечалось, что подача электричества большей части абонентов была восстановлена в течение полутора часов. Их запитали по резервным схемам, в том числе используя резервные источники электроснабжения.

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