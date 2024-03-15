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В Москве ввели единые стандарты навигации на всех станциях метро, МЦК и МЦД

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В Москве ввели единые стандарты навигации на всех станциях метро, МЦК и МЦД

На всех 430 станциях метро, МЦК и МЦД введена единая навигация, сообщает Дептранс Москвы.

В частности, теперь везде есть порядковые номера для каждого выхода из метро, МЦК и МЦД, а также для названий прилегающих улиц, указатели станций БКЛ и МЦК оснастили обозначением направления движения поездов – по часовой или против часовой стрелки.«”Мы начали формировать единые принципы навигации Московского транспорта более 10 лет назад. И сегодня мы регулярно анализируем пассажирский опыт, чтобы делать указатели еще понятнее”, – заявил заммэра Москвы Максим Ликсутов.

Между тем, как сообщает телеканал “Москва 24”, в метро Москвы на указателях, которые ведут к лифтам, появились обозначения ближайших выходов и пересадочных станций. До этого на навигационных элементах в столичной подземке были лишь выходы, которые ведут к эскалаторам и лестницам.

Радио Sputnik также сообщало, что единая навигация появилась на всех автовокзалах Москвы.

Взято отсюда.

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