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В Москве выберут самую красивую недавно построенную станцию метро

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В Москве выберут самую красивую недавно построенную станцию метро

В Москве в рамках проекта “Активный гражданин” началось голосование за самую красивую станцию метро, построенную за последние пять лет, говорится в сообщении на сайте проекта.

Сначала участникам опроса предлагают оценить объекты, построенные в прошлом году.

Как отметил мэр Москвы Сергей Собянин, каждая станция метро выполнена в уникальном дизайне.«”Например, оформление “Нагатинского Затона” связано с Москвой-рекой, “Аэропорта Внуково” – с гражданской авиацией, “Сокольников” БКЛ – с историей столичного метростроения”, – написал градоначальник.

Всего с 2011 года в Москве открылись 83 новые станции метро.

Как отмечает телеканал “Москва 24”, в прошлом году по сравнению с предыдущим число поездок на городском транспорте выросло на 230 миллионов, а на личных автомобилях – сократилось на четыре процента.

Радио Sputnik также сообщало, что Троицкую линию метро построят до 2027 года.

Взято отсюда.

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