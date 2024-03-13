В Москве вынесли приговор участникам банды, совершившей более 20 убийств

Статуя богини правосудия Фемиды. Архивное фото

Мосгорсуд в среду приговорил участников “банды Леснякова”, совершившей более 20 убийств в Москве, Ростовской области и Краснодарском крае, к срокам от 10 лет до пожизненного, а одного выпустил на волю, сообщили РИА Новости в суде.

Главари ОПГ Дмитрий Лесняков и Дмитрий Завьялов уже отбывают пожизненный срок – в среду Мосгорсуд назначил наказание участникам банды Игорю Кузьменко, Валерию Чабанову и Ашоту Мосояну. В зависимости от своих ролей они признаны виновными в избиениях, убийствах, бандитизме, участии в преступном сообществе, незаконном обороте оружия. Еще один фигурант, Сергей Селин, освобожден от наказания за истечением срока давности. 25 ноября 2023, 08:00

“Кузьменко Игорь Владимирович, окончательно назначено наказание в виде пожизненного лишения, с отбыванием наказания в исправительной колонии особого режима”, – сказали в пресс-службе, в частности, по Кузьменко.

По данным следствия, с 1999 по 2009 год бандиты “крышевали” руководителей ряда предприятий. При этом члены банды убивали и грабили конкурентов по криминальному бизнесу, обманутых клиентов компаний, которым они покровительствовали, и других коммерсантов.

Всего на счету преступного сообщества более 50 особо тяжких преступлений, в том числе более 20 убийств. В распоряжении соучастников имелось большое количество огнестрельного оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрывных устройств – целый арсенал.

Установлено, что при совершении преступлений соучастники использовали методы конспирации. Тщательно спланированные ими убийства зачастую имитировались под разбойное нападение либо под результат дорожного конфликта.

Бандиты долго скрывались от следствия, использовали поддельные документы на вымышленные имена, жили за границей. Как отмечал столичный главк СК РФ, активный участник банды Игорь Кузьменко даже сделал пластическую операцию и уничтожил папиллярные узоры на пальцах рук, чтобы исчезнуть из базы отпечатков.

горняк

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