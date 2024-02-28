Государственная компания «Дом.РФ» планирует выставить на аукцион дом Кушашниковых, который расположен на Донской улице рядом со станцией метро «Шаболовская» в Москве. Аукцион по продаже этого объекта недвижимости запланирован на третий квартал 2024 года, сообщается на официальном сайте госкомпании.

По информации, представленной там же, лот будет включать само здание общей площадью 1,1 тыс. кв. м и прилегающий земельный участок площадью 0,18 га.

Начальная стоимость актива на данный момент не определена и будет объявлена ближе к дате торгов, пояснили представители «Дом.РФ». Этот объект был передан государственной компании в 2023 году Министерством образования и науки.

Дом Кушашниковых является объектом культурного наследия федерального значения, как указано на сайте «Дом.РФ». Потенциальный покупатель будет обязан соблюдать определенные условия по сохранению и содержанию этого здания, установленные законодательством, пояснили в компании. Постройки были возведены в XVII—XVIII веках в стиле, сочетающем черты барокко и раннего классицизма. Усадьба принадлежала семье купцов Кушашниковых до 1830-х годов, а затем сменила несколько владельцев. В разное время в ней гостили известные личности, такие как лингвист Федор Буслаев и писатель Федор Глинка. В XX веке здание стало частью клуба Текстильного университета им. А.Н. Косыгина. В настоящее время помещение не используется для проживания.

По мнению экспертов, стоимость этого объекта может достигнуть до 100 млн рублей, а будущему покупателю придется потратить еще около 50–70 млн рублей на его адаптацию под нужды. Учитывая ограничения, связанные с охраной статуса объекта и его расположением в застроенной местности, вероятность строительства новых зданий или жилья здесь невелика. Предполагается, что объект может заинтересовать покупателей для использования под офис или торговый центр. Некоторые эксперты не исключают возможности выкупа усадьбы фондами или меценатами. В настоящее время усадьбу можно использовать для создания музеев, выставочных залов, художественных галерей, домов культуры, библиотек, кинотеатров и других культурных центров.

Ранее в Калужской области собирались отреставриовать усадьбу купца Шокина.

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