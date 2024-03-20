В Москве утвердили приоритетные планы образования на 2024 год

В Москве утверждены приоритетные направления столичного образования на 2024 год, среди которых дальнейшее развитие, в частности, сфер профильного и предпрофессионального образования, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Градоначальник уточнил, что сейчас в более чем 70% школ города уже есть инженерные, медицинские, психолого-педагогические, предпринимательские классы, медиа- и IT-классы.«”Московская электронная школа – интегратор лучших образовательных ресурсов и библиотека материалов. В МЭШ зарегистрированы больше трех миллионов москвичей – учителей, учащихся и их родителей. Ее сервисы используют свыше 4,5 миллиона раз в день”, – написал Собянин в Telegram-канале.

Кроме того, продолжил мэр, столица будет и дальше модернизировать колледжи под требования работодателей.«”По целевой программе создадим в учебных заведениях среднего профессионального образования 10 тысяч дополнительных бюджетных мест”, – говорится в сообщении градоначальника.

Вместе с тем городские власти улучшат условия для профессионального развития и поддержки педагогов. Также в Москве будет запущена программа капитального ремонта московских школ, в этом году работы начнутся на 50 объектах, приводит “Москва 24” фрагмент сообщения Собянина.

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