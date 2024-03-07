В Москве задержали подозреваемого в хищении тюльпанов

Сотрудница сортирует свежесрезанные тюльпаны. Архивное фото

Полицейские задержали подозреваемого в хищении тюльпанов на два миллиона рублей в Москве, сообщила журналистам представитель МВД России Ирина Волк.

“Предварительно установлено, что архангельская предпринимательница разместила объявление о поиске экспедитора для доставки тюльпанов из Москвы. С ней связался мужчина и предложил свои услуги”, – рассказала Волк.

По ее словам, злоумышленник нашел водителя для перевозки цветов. После того, как тот отправился по маршруту, “аферист изменил адрес пункта назначения, туда водитель и отвез всю партию цветов”.

“Ущерб, нанесенный женщине, превысил два миллиона рублей”, – добавила представитель МВД РФ.

Возбуждено уголовное дело о мошенничестве (часть 4 статьи 159 УК РФ). Товар возвращен владелице.

Полицейские устанавливают все обстоятельства произошедшего.

город Горняк

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