В Москве задержали подростков за повреждение мемориальных табличек

Автомобиль Следственного комитета. Архивное фото

Два подростка задержаны за повреждение мемориальных табличек в парке в Новой Москве, сообщила журналистам в четверг старший помощник руководителя столичного главка СК РФ Юлия Иванова.

О случившемся следствие узнало из публикаций прессы: выяснилось, что еще 12-13 февраля двое фигурантов в одном из парков в Новой Москве (СМИ пишут о поселении Сосенское) повредили три мемориальных доски. По данным прессы, доски посвящены выдающимся жителям этих мест, в частности педагогу Коммунарской школы, фронтовику Виктору Кесареву.

“Задержаны два подростка 2008 года рождения. Им предъявлено обвинение по части 2 статьи 213 УК РФ (хулиганство), части 2 статьи 214 УК РФ (вандализм) и части 2 статьи 167 УК РФ (повреждение чужого имущества, совершенное из хулиганских побуждений). Вину они не признали”, – сказала Иванова.

Решается вопрос об избрании им меры пресечения.

горняк

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