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В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро

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В Москве задержали пранкера, который снимал противоправные видео в метро

Молодой человек залез на крышу поезда метро

В Москве задержали пранкера, который снимал с друзьями противоправные видео в метро, они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку, сообщает прокуратура столицы. «”Двадцатилетний уроженец Ростовской области, который уже задержан, 18-летний житель столицы и их знакомые совершили умышленные и грубые нарушения на территории Московского метрополитена, после чего опубликовали видео в сети Интернет”, – говорится в Telegram-канале ведомства.

Отмечается, что они бегали по крыше вагонов, инсценировали драку, один из фигурантов выкручивал лампочки из люстры и бил проходящий мимо поезд ногой. Личности других пранкеров устанавливаются. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток.

Позднее прокуратура сообщила, что установлен и доставлен в правоохранительные органы еще один 16-летний пранкер.

Департамент транспорта Москвы сообщил, что будет добиваться назначения нарушителю обязательных работ в метро. Кроме того, ведомство готовит иск о компенсации ущерба.

новости Локтевский
Взято отсюда
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