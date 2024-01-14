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В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро

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В Москве задержали троих пранкеров, снимавших противоправные видео в метро

Молодой человек залез на крышу поезда метро. Архивное фото

Всех троих пранкеров, снимавших противоправные видео в московском метро, задержали, сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее прокуратура столицы сообщала, что пранкеры выкладывали в интернет видео, в котором они бегали по крышам вагонов, били ногами по поезду и инсценировали драку. Фигурантам грозит штраф или арест на срок до 15 суток. Дептранс готовит иск о компенсации ущерба. «”Мои коллеги из московской полиции задержали всех троих участников видеороликов, которые нарушили требования транспортной безопасности в столичном метрополитене”, – написала Волк в своем Telegram-канале.

Она отметила, что их всех привлекли к административной ответственности.

город Горняк
Взято отсюда
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