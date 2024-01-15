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В Москве задержали мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей

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В Москве задержали мошенников, укравших детское питание на 100 млн рублей

В Москве полицейские задержали троих обвиняемых в обмане крупной торговой сети на сумму более 100 миллионов рублей с помощью подарочных карт. Об этом сообщает «МВД Медиа».

Трое жителей столицы обвиняются в мошенничестве в особо крупном размере. Как установили сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции одна из сотрудниц головного офиса крупной торговой сети имела доступ к заказу подарочных карт у одного из партнеров компании.

Женщина активировала их и увеличивала баланс на значительные суммы. Двое ее сообщников с помощью этих карт совершали покупки детского питания, которое впоследствии продавали. Общая сумму ущерба, причиненного торговой сети, оценивается в 100 миллионов рублей. Обвиняемые задержаны, в ходе обысков у них изъяты мобильные телефоны и оргтехника, банковские карты.

«Следователем СУ УВД по ЮВАО ГУ МВД России по г. Москва возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного частью 4 статьи 159 УК РФ, которые в настоящее время соединены в одно производство. Фигурантам предъявлено обвинение и избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — сообщила официальный представитель МВД Ирина Волк.

Ранее россиянка перевела мошенникам 4,5 млн рублей из-за страха потерять квартиру.

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