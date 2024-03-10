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В Москве задержали водителя Mercedes-Benz, притворившегося пассажиром

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На севере Москвы сотрудники Росгвардии после погони остановили Mercedes-Benz, водитель которого пытался спрятаться среди пассажиров. Об этом сообщается в Telegram-канале «Росгвардия. Москва».

«Сотрудники вневедомственной охраны обратили внимание на подозрительного мужчину, который, заметив правоохранителей, запрыгнул за руль «мерседеса» и попытался скрыться. Через несколько минут погони, автомобиль все-таки остановился», — отмечается в сообщении.

Росгвардейцы застали мужчину в момент, когда он пытался на заднем сиденье затеряться среди других пассажиров. Также мужчина с внешними признаками наркотического опьянения пытался убедить сотрудников в том, что его Mercedes-Benz является беспилотным автомобилем. На место происшествия были вызваны сотрудники ГИБДД, которые выяснили, что мужчина был лишен водительских прав.

На видеозаписи с погоней видно, что преследуемый патрульной машиной автомобиль — Mercedes-Benz S-Class поколения W140, такие машины выпускались с 1991 по 1998 год.

Ранее на севере Москвы водитель Kia получил удар в лицо в ответ на просьбу уступить дорогу.

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В Москве задержали водителя Mercedes-Benz, притворившегося пассажиром

На севере Москвы сотрудники Росгвардии после погони остановили Mercedes-Benz, водитель…

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