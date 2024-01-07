Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
22РЕГИОН
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

В Москве загорелся дом

Подписывайся на ГОРНЯК22!

В Москве загорелся дом

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве, на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

“В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок”, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее прес-служба столичного главка МЧС сообщила о ликвидации пожара.

“В 21.16 06.01.2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Тульская, дом 2. Принятыми мерами в 22.16 пожар ликвидирован”, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что загорание происходило на балконе одной из квартир на 11 этаже. Сведений о пострадавших не поступало.

новости Локтевский
Взято отсюда
Источник

ПРАЗДНИЧНОЕ МЕНЮ 2024

Выпечка
Горячие блюда
Десерты
Заготовки
Закуски
Напитки
Салаты
Соусы
Супы

МЫ В СОЦСЕТЯХ

Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp

НАПИСАТЬ НАМ

 Интересное

Светлый праздник наступил. Душевные поздравления с Рождеством Христовым

07.01.2024

Thumbnail
Интересное

Великий праздник: как в Барнауле прошло ночное рождественское богослужение. Фото

07.01.2024

 Интересное

До -13 градусов и снег. Какая погода будет в Алтайском крае на Рождество

07.01.2024

 Интересное

Первый в 2024 году груз для бойцов отправили в зону СВО из Алтайского края

07.01.2024

 Новости

Российская шорт-трекистка Анастасия Середа скончалась в возрасте 20 лет

07.01.2024

 Новости

Британский полковник Кемп: Зеленский слишком слаб для достижения победы

07.01.2024

 Новости

МИД: КНР введет санкции против пяти компаний из США за поставки оружия Тайваню

07.01.2024

 Новости

Патриарх Кирилл: внешние угрозы обойдут Россию стороной при сохранении веры

07.01.2024

 Новости

Kan: ЦАХАЛ нашел клетки, в которых ХАМАС содержал похищенных заложников

07.01.2024

Безформата
нгс
риановости
газетару
коммерсантъ
толк
Алтапресс
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Поиск
Odnoklassniki Vk Youtube Telegram Icon-layout Whatsapp
Купить пластиковые окна в Горняке Староалейском Змеиногорске Веселоярске
Odnoklassniki Vk Youtube Whatsapp Telegram Mix