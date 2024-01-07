В Москве загорелся дом

Сотрудник пожарной службы . Архивное фото

Пожар произошел в доме на улице Большая Тульская в Москве, на участке затруднено движение, сообщается в Telegram-канале департамента транспорта столицы.

“В сторону области для движения доступна одна полоса из четырех. Рекомендуем объезжать этот участок”, — говорится в сообщении.

В ведомстве уточнили, что на месте сейчас работают оперативные службы города. Обстоятельства произошедшего и информация о пострадавших уточняются.

Позднее прес-служба столичного главка МЧС сообщила о ликвидации пожара.

“В 21.16 06.01.2024 года в оперативную дежурную смену Центра управления в кризисных ситуациях Главного управления МЧС России по городу Москве поступило сообщение о пожаре по адресу: улица Большая Тульская, дом 2. Принятыми мерами в 22.16 пожар ликвидирован”, — заявили в пресс-службе.

Уточняется, что загорание происходило на балконе одной из квартир на 11 этаже. Сведений о пострадавших не поступало.

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