В Москве заявили об увеличении объема промышленного производства

В январе объем промышленного производства в Москве вырос на 17,8 процента по сравнению с тем же периодом прошлого года, сообщил заместитель мэра столицы Владимир Ефимов, курирующий вопросы экономической политики и имущественно-земельных отношений.

По его оценке, рост во многом обеспечили предприятия в обрабатывающих областях, которые нарастили выпуск продукции на 19,6 процента, отмечает телеканал “Москва 24”.

В частности, в январе 2024 года столичные заводы увеличили производство продуктов питания, компьютерных, электронных и оптических изделий, мебели, бумаги, бумажных изделий и иных товаров.

Радио Sputnik также сообщало, что в Москве компании купили 700 единиц оборудования благодаря инвесткредитам.

Взято отсюда.