В Москву пришла метеорологическая весна

Метеорологическая весна наступила Москве в четверг, 14 марта, на неделю раньше, чем положено, сообщил ведущий специалист центра погоды “Фобос” Евгений Тишковец.«”Вчера среднесуточная температура в Москве оставалась в статусе метеозимы, и составила минус 0,6. Столбик минимального термометра в столице за минувшую ночь опустился до минус 4,2, днем воздух прогреется до плюс 6, а значит, средняя температура за сутки превысит нуль. Таким образом, с учетом теплых прогнозов на неделю, 14-го марта 2024 года в Москве начинается метеовесна – устойчивый переход среднесуточной температуры воздуха через ноль в сторону положительных отметок”, – рассказал РИА Новости Тишковец.

По его словам, весна пришла на неделю раньше положенного по климату.

Ранее в интервью радио Sputnik Тишковец рассказал о том, какая погода ожидается в центральных регионах России в марте, апреле и мае.

Взято отсюда.