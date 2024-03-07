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В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус

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В Мурманской области опрокинулся пассажирский автобус

Красный крест на автомобиле скорой медицинской помощи. Архивное фото

Пассажирский микроавтобус, в салоне которого находилось 11 пассажиров, съехал с дороги и перевернулся в Кольском районе Мурманской области, информация о пострадавших не поступала, сообщили в региональном УМВД.

Авария произошла в четверг около 6.55 районе 23 километра автодороги “Мишуково – Снежногорск” на территории Кольского района.

“Водитель автомобиля марки Mercedes (пассажирский микроавтобус, осуществляющий перевозку пассажиров по маршруту № 238), управляя транспортным средством, при движении со стороны города Гаджиево в сторону Мурманска не учел дорожные и метеорологические условия, не справился с управлением, в результате чего допустил наезд на обочину с последующим опрокидыванием”, – говорится в сообщении.

Отмечается, что в момент ДТП в салоне автомобиля находилось 11 пассажиров, которые самостоятельно покинули транспортное средство.

“В настоящее время сообщений о пострадавших в указанном происшествии в не зарегистрировано”, – уточнили в ведомстве.

новости Локтевский
Взято отсюда
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