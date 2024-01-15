В Мытищах ликвидировали открытое горение на складе

Сотрудник пожарной службы МЧС РФ . Архивное фото

Открытое горение ликвидировано в здании склада с запчастями для автомобилей в подмосковных Мытищах, сообщили в пресс-службе МЧС России.

Складское помещение с автозапчастями загорелось в понедельник днем на площади 600 “квадратов” по адресу: городской округ Мытищи, улица Силикатная, дом 51. По данным МЧС РФ, быстрому распространению огня способствовала высокая пожарная нагрузка внутри здания. К тушению привлечены более 30 человек и восемь единиц техники. Проводится наращивание сил и средств. Позднее была объявлена локализация.

“На месте пожара объявлена ликвидация открытого горения”, – говорится в сообщении.12:45

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