В Национальной библиотеке Ямала появились книги об истории Севастополя

В Национальную библиотеку Ямала передали три тома истории Севастополя, выпущенные в память о передаче Крыма и Севастополя в Россию, сообщили в департаменте культуры Ямало-Ненецкого автономного округа.«”19 марта на выставке “Россия” была проведена акция благодарности для регионов РФ, куда волонтеры доставили памятные подарки от Республики Крым и города Севастополь, в том числе сборник по истории Севастополя в трех томах”, – уточнили в ведомстве.

В департаменте добавили, что в монографии рассказывается история города от первого заселения территории, входящей в его административные границы, до воссоединения Севастополя и Крыма с Россией в марте 2014 года.

Представители делегации из Крыма также подарили округу саженец сосны, который был доставлен в Салехард.«

"Саженец находится в здании департамента и бережно содержится. После наступления теплой погоды он будет высажен на территории округа в рамках одной из акций", – приводит ИА "Север Пресс" фрагмент сообщения окружного департамента культуры.

Радио Sputnik ранее рассказывало о посещении Ямала участниками Всемирного фестиваля молодежи.

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